Familie bouwt toch een beetje kermis met knalrode friet-drive-in en compleet parcours in Deventer

Dit zijn de mooiste dronevluch­ten van acht weken ‘Stilte in beeld’

7:00 Gepaste afstand bewaren, sociaal contact vermijden en binnen zitten. Wekenlang zaten we zo veel mogelijk binnen, met lege straten tot gevolg. Met dronevluchten brachten we deze stilte in beeld. Een overzicht van de mooiste beelden uit onze regio.