Familie Visser uit Gorssel moet 11 miljoen euro fraudegeld betalen

‘Ontmaske­raar’ Joran van der Sloot verdacht van ramkraak in Apeldoorn

16:54 Ooit ontmaskerde hij Joran van der Sloot in een spraakmakende uitzending van Peter R. de Vries over de moord op Natalee Holloway. Maar de 45-jarige Patrick van der E. is zelf ook geen onbeschreven blad. Vandaag moest hij zich bij de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor een rooftocht in Apeldoorn en Deventer.