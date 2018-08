Fans GA Eagles positief gestemd

Eindklassering?

Top vijf. Het team is vrijwel op alle posities gewijzigd. De voorbereiding gaf mij een positief gevoel. Eigenlijk was de positiviteit er eind vorig seizoen al, toen bekend werd dat John Stegeman hoofdtrainer werd. Iedereen kreeg meteen zin in het nieuwe seizoen.



Topscorer?

De meesten denken dat Thomas Verheydt topscorer gaat worden. Maar ik kies voor Jarek Navrátil.



De verrassing?

Lastig. Maar ik hoop dat jongens zoals Givan Werkhoven of Maarten Pouwels uitblinken dit seizoen.



Wat mist de ploeg nog?

De ploeg niets. Wel zou ik iemand willen toevoegen aan de technische staf: Dennis Hulshoff. Nu we toch zo mooi bezig zijn. Kwik, Kwek en Kwak bij Go Ahead Eagles, in de vorm van Marco Heering, Paul Bosvelt en Dennis Hulshoff.