Fans GA Eagles van hemel naar hel in één minuut: hoe rood-geel bloed stolde in Deventer

videoHanden die in haren grijpen, ongeloof, verbijstering. Na een dag vol hoop, van elkaar opzwepen op social media, uitslagen voorspellen in groepsapps heen en weer gaan tussen hemel en hel. Met de hel als eindstation. Heel Deventer hapt naar adem in de wedstrijd van het jaar. Met op het eind: Go Ahead Eagles bijt in het stof tegen RKC. Dat wel naar de eredivisie gaat. Hoe zuur smaken de druiven? Een rondgang in, om en langs het stadion op een avond die historisch, heroïsch maar ook een hellegang is.

Even voor de wedstrijd begint is er de hoop. Niemand die de Adelaarshorst betreedt spreekt twijfel uit. Natuurlijk gaan we winnen. Hoogstens is er wat irritatie bij de Gelderse fans die de vermaledijde Wilhelminabrug als horde hebben moeten nemen in de doordeweekse avondspits op de dag dat er ook nog geen treinen reden. Maar ach, wat stelde dat voor, op de dag dat we weer de hoogste divisie zouden behalen?

In de stad en op de straten is het uitgestorven. Op de Brink klinkt enkel het gehamer van de kermisopbouw. De terrassen zijn leeg. De kroegen met schermen staan vol. De Alm is gezellig druk. Bier vloeit rijkelijk, en zelfs op de heren-wc kijken de fans door. Net voor de rust is er de deceptie. Gaat het wel goedkomen? Natuurlijk, na de rust volgt de gelijkmaker.

Zie je wel, het komt helemaal goed. Up were we belong, scanderen de heren van het sfeerteam ADHD niet voor niks. Het golft door de stad, de twaalfde man schreeuwt het team naar winst. We staan weer voor. Het is nergens op straat te missen. Uit de huizen klinken luide stemmen als waren de kijkers in het stadion zelf. Bij de politiepost wordt geapplaudisseerd: Het komt goed met ‘kowet’.

Maar dan gaat het mis. 4-4 en dan ook nog 4-5. Dit had niemand kunnen verzinnen. Het stadion kreunt. De eersten verlaten het stadion. De terugweg naar huis verloopt in stilte. Praten heeft geen zin als de teleurstelling zo groot is. Met gebogen hoofden verlaten ze het stadion. Lopend naar huis. Nog even de vuist omhoog tegen de ME en de vertrekkende, feestvierende RKC-bussen. Kunnen we beseffen wat er zojuist gebeurd is? Nog geen moment eigenlijk.

Deventer - Juigende Go Ahead supporters bij 4-3. Het gaat toch nog lukken!

Van de hemel naar de hel in twee keer drie kwartier. Terwijl de mensen zonder kaartje voor het hek wachten op het feest, gaat het toch nog mis: de spelers van Go Ahead Eagles storten ineen na het laatste fluitsignaal.

In De Alm wordt het eerste doelpunt na de rust gevierd.

Bidden voor nog een kansje tegen het einde van de wedstrijd.