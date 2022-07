Fatime (47) verjaagt overvaller met theedoek uit bakkerij in Deventer: ‘Helpende klant is onze held’

Actie tegen lelijke winkelpui­en in Deventer binnenstad: ‘Prachtige gevel, maar die winkel...’

Het is een ergernis als hij door de Deventer winkelstraten loopt in de historische binnenstad. Over het algemeen prachtige panden. ,,Maar er zitten gevels bij waarvan je je afvraagt: hoe heeft het zover kunnen komen, dit is allesbehalve mooi”, aldus winkeldeskundige Marcel Evers uit Deventer.

15:04