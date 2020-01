Fatma begint haar eigen Yof café: ‘Dit misten Turkse jongeren in Deventer’

Een vaste stek waar je met gerust hart alles van de menukaart kunt bestellen. Daar hadden Turkse jongeren, en vooral meiden, volgens onderneemster Fatma Seker (39 behoefte aan in Deventer. Ze runde twee jaar lang Yof in Fooddock en nu is het tijd voor haar eigen stek in winkelcentrum Keizerslanden. De inrichting? “Sowieso insta-waardig.”

We kennen Fatma natuurlijk van haar onderneming Yof onder het dak van Fooddock. Dat iedereen wel in was voor yoghurt, fruit en alle andere lekkere dingen op de menukaart werd al snel duidelijk. Het gaat Fatma zelfs zo goed, dat ze na twee jaar een grote stap durft te maken. Yof café opent binnenkort in winkelcentrum Keizerslanden. “Ik kreeg via de socials zo vaak de vraag wanneer ik voor mezelf zou beginnen, dat ik er echt over na ging denken. Nu is het ineens zover.”

Het is niet dat Fatma specifiek dit winkelcentrum in gedachten had toen ze op pandenjacht ging. “Tot we het pand hiernaast leeg zagen staan, dat leek perfect voor onze plannen. Het bleek uiteindelijk te duur, maar dit plekje was inmiddels ook vrijgekomen.” Wat haar dan zo aantrekt aan deze plaats? “De parkeergelegenheid is hier top. Zelf heb ik er een hekel aan als je al voor twee cappuccino’s hebt betaald om alleen je auto te parkeren, hier kun je hem gratis kwijt.”

Halal en een plekje voor gebed

Dat klanten ook hier Yof wel gaan vinden, weet Fatma bijna zeker. “Ik weet dat er veel Turkse Deventenaren zijn die een plek zoeken waar ze met gerust hart alles van de kaart kunnen bestellen. Zeker Turkse meiden.” Juist daar speelt ze op in. “Onze hele menukaart is halal, oftewel schoon. Zelf merk ik vaak dat je al gauw bij de enkele vegetarische gerechtjes uitkomt wanneer je ergens halal wilt eten. Dan is je keuze vrij beperkt”, legt ze uit. Ook wordt er geen alcohol geschonken, wél echte Turkse koffie. Over haar eigen favoriet van de menukaart hoeft ze niet lang te twijfelen. “Mijn salades zijn favoriet, met eigengemaakte dressing. Zelf ben ik gek op de salade met gegrilde kip.”

Naast de menukaart, maken meer zaken een bezoek aan het Yof café comfortabel voor Turkse gasten. “Zo is er een gebedsruimte met een wastafel, tevens kan deze ruimte (met slot) gebruikt worden om te kolven. In de wintertijd moet je soms om de anderhalf uur bidden, dan is het prettig als dat hier kan.” En de kids? Die houden het ook wel even uit. “Als ik ergens koffie ga drinken, dan wil ik het liefst een speelhoekje voor de kinderen. Dat hebben we hier ook, erboven komt nog een mini-bioscoopje.”

Instagramwaardige inrichting

Ook de inrichting kent een Turkse touch. “Het vloerkleed is van mijn schoonmoeder geweest. Ze wilde het weggooien, maar ik vond het prachtig. Daarom heb ik het kleed in de kofferbak meegenomen vanuit Turkije, het moet inmiddels zo’n vijftig jaar oud zijn”, zegt Fatma. “Ik heb fijne herinneringen aan mijn schoonmoeder en dus heeft het kleed hier een mooie plaats gekregen.”

Verder weet ze precies waar een horecazaak tegenwoordig aan moet voldoen. “Er moeten genoeg leuke plekjes zijn om foto’s voor Insta te maken.” We kijken even om ons heen en zien in iedere hoek een ander thema. Van groene wand tot bakstenen muurtje en een enorme verzameling aan lampen en planten. “Ik denk dat dat wel gelukt is”, zegt Fatma. “De tekst op de spiegel ‘All you need is Yof’ is bedacht door een van de volgers op Instagram. De schoteltjes aan de muur zijn beschilderd door een kunstenares.” Natuurlijk zijn niet alleen Turkse gasten welkom op haar nieuwe stek in Keizerslanden. “Ik wil met name huiselijkheid creëren, hier moet het voelen alsof je thuiskomt en dan ben ik graag de gastvrouw. We hebben plaats voor groepen van zo’n twintig mensen. We hebben de eerste reserveringen voor groepen al staan.”