FC Twente draagt zege op aan Jari Oosterwijk uit Lettele

FC Twente won in het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven de negende wedstrijd op rij in de eerste divisie. De koploper begon niet goed aan de wedstrijd tegen de beloften van PSV, maar na een kwartier spelen kwamen de Tukkers wel op voorsprong. Het was Aitor die de bal na een mooie aanval in de verre hoek schoot.

Nog mooier was het eerbetoon daarna: de speler rende naar een televisiecamera en deed zijn wedstrijdshirt omhoog. Daaronder droeg hij een shirt met de naam Jari. Voor Jari Oosterwijk, die in Eindhoven ontbrak, omdat zijn moeder vorige week plotseling overleed. De ruim 400 meegereisde fans rolden in de rust een spandoek voor de spits uit ‘Sterkte Jari’ en zongen hem toe.

Volledig scherm Aitor viert de goal tegen Jong PSV. De Tukkers wonnen met 2-0. © BSR Agency

Weerstand

FC Twente kreeg in de eerste helft nog kansen via Gonzalez (kopbal) en Aitor (over), maar tot een doelpunt kwam het niet meer. De beloften van PSV boden prima weerstand, zij draaien ook een prima seizoen. Voor het duel tegen Twente pakten ze in twaalf wedstrijden liefst 27 punten. De nederlaag tegen de Tukkers was hun eerste in 2019.

In de tweede helft nam het gemopper langs de lijn toe. Waar was het Twente gebleven dat Sparta vorige week van de mat speelde? Het team maakte te veel fouten en leek niet scherp. Maar voor de achtste keer dit seizoen was het Tom Boere die vanaf elf meter raak schoot. Dat gebeurde in de 77e minuut na een overtreding op de spits zelf.

Acht punten