FC Twente-supporter na ingooien ruit van Deventer café: ‘Ik dacht al: we komen hier niet voor de gezelligheid’

Deventer skyline verandert met deze enorme woontoren in het Havenkwar­tier

3 februari Met een hoogte van 60 meter is hij straks de hoogste woontoren van Deventer. Bijna even hoog als de markante Lebuinustoren, met 62 meter Deventers hoogste gebouw. De bouw van de kolos in het Havenkwartier zal de skyline van Deventer veranderen. Er komen 84 appartementen in en het uitzicht over de stad zal magnifiek zijn, aldus de ontwikkelaar. ,,We bouwen het zo dat het past bij Deventer en het originele, wat rauwe karakter van het Havenkwartier.’’