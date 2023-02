FC Twente verliest na dramatische start bij Go Ahead Eagles in tijdelijk gestaakt duel

FC Twente is in de eredivisie de aansluiting met koploper Feyenoord kwijt. De ploeg van de vertrekkende trainer Ron Jans verloor met 2-0 bij Go Ahead Eagles en zag de achterstand op de Rotterdammers daardoor oplopen tot 9 punten. Het duel in De Adelaarshorst lag in de eerste helft bijna een half uur stil vanwege ongeregeldheden op de tribunes.

FC Twente miste niet alleen de geblesseerde Michal Sadílek, maar ook aanvoerder Robin Pröpper en Ramiz Zerrouki konden niet meedoen. Vanaf de tribune in Deventer zagen ze hun ploeg heel slecht aan de wedstrijd beginnen. Na een kwartier spelen stond Twente al met 2-0 achter. De doorgaans zo betrouwbare doelman Lars Unnerstall liet zich in de openingsfase twee keer verrassen.

De Duitser verkeek zich eerst op een indraaiende voorzet vanaf de linkerkant van Philippe Rommens, die door iedereen - inclusief Unnerstall - werd gemist. De bal stuiterde zo het doel in. Even later zat de keeper weer mis bij een voorzet van Rommens, dit keer vanaf rechts. Isac Lidberg kopte de bal voor de handen van de uitkomende Unnerstall in het lege doel: 2-0.

Vanuit het uitvak met daarin de supporters van Twente werd daarna eerst vuurwerk gegooid, even later gevolgd door stoeltjes. Die stoeltjes belandden zowel op het veld als in het vak met de aanhangers van de thuisclub. Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot het duel stil te leggen en de spelers naar de kleedkamers te sturen. De onderbreking duurde bijna een half uur.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

FC Twente was daarna niet bij machte om zich terug in de wedstrijd te knokken. De beste kansen waren zelfs voor Go Ahead Eagles, dat vier van de laatste vijf competitieduels had verloren en door ADO Den Haag werd uitgeschakeld in het bekertoernooi. De ploeg van trainer René Hake nestelde zich met 25 punten in de middenmoot van de Eredivisie.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.