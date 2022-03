FC Zutphen incasseert eerste competitienederlaag, Eefde hard onderuit en Harfsen te sterk voor koploper Blauw Wit ‘66

Derde klasse A (zaterdag)

Na elf competitiezeges op rij weet FC Zutphen wat verliezen is. In en tegen Dieren liep de formatie van trainer Marc Horsman tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan: 4-3. ,,Het is onze eerste nederlaag in een officiële wedstrijd dit seizoen. Dat kan gebeuren”, aldus Horsman. ,,Over het algemeen is het ook niet zo dat je alle 26 wedstrijden gaat winnen.” Vervelend was het verlies wel. Dieren, de nummer drie van de ranglijst, verkleinde het gat met de Zutphense koploper namelijk tot vier punten. De thuisploeg streed dan ook voor zijn laatste kans. ,,Dieren was daarom wat agressiever dan ons”, had Horsman gezien. ,,Wij kwamen daardoor telkens een stapje te laat. Bij ons was het allemaal net niet. We haalden ons niveau niet. Dieren heeft terecht gewonnen.”