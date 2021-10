Feestend het nieuwe jaar in met NYE Deventer

Deventer metaalbe­drijf Esdec neemt Zwolse concurrent over

14 oktober Esdec Solar Group, de Deventer specialist in montagesystemen voor zonnepanelen, neemt de Zwolse concurrent Solarstell (48 medewerkers) over. Het is de zoveelste overname binnen een paar jaar. Het concern telt nu negen bedrijven in Nederland, Amerika en India.