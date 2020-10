‘Feestje thuis is iets anders dan 24 jongeren in een bedrijfshal waar ze niet horen’

Want volgens politiechef Gert Telman van Deventer en zijn collega Peter Teekman in Zutphen zijn de drie gevallen in Deventer niet te vergelijken met het illegale feest in Zutphen. ,,We hanteren echt niet allemaal een andere lijn", zegt Teekman. ,,In Deventer zijn de verantwoordelijke personen bekeurd, in Zutphen waren 24 mensen in een pand waar ze allemaal niet thuis hoorden.”