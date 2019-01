Fel bekritiseerde wethouder Kolkman (PvdA) van Deventer stapt onverwacht op

Zijn beoogd opvolger is PvdA-raadslid Rob de Geest. De Geest is tot nu toe beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie voor de PvdA in Den Haag. Kolkman treedt op eigen initiatief terug uit het college van B&W omdat hij niet meer optimaal effectief denkt te kunnen zijn in de samenwerking met de gemeenteraad. Kolkman was wethouder sinds mei 2014 wethouder, vooral op het gebied van werk, zorg en wonen. De PvdA-fractie heeft Rob de Geest unaniem voorgedragen als zijn beoogd opvolger als wethouder. Hij is op dit moment fractievoorzitter en de afgelopen 14 jaar lid van de Deventer gemeenteraad.

Kolkman stopt niet met politiek actief zijn. Hij wil de vrijkomende raadszetel van De Geest gaan invullen ter ondersteuning van de PvdA-fractie, een grote fractie die haar zes zetels behield bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Wisseling van de wacht

Kolkman: ,,Ik maak nu de keus om te stoppen als wethouder. Dat is eerder dan ik zelf ook had verwacht maar ik heb de afgelopen maanden de analyse gemaakt dat ik als wethouder op dit moment onvoldoende effectief kan zijn in het benodigde samenspel met de gemeenteraad. Dat vraagt nu om een andere energie en dan is een wisseling van de wacht verstandig en in het belang van Deventer. Ik ben een kind van deze stad en vind de volksvertegenwoordiging een van de belangrijkste dingen die we kennen in onze democratie. Ik wil me dus blijven inzetten voor onze inwoners. En daarom wil ik ook zeker de mogelijkheid oppakken om me in de raad als volksvertegenwoordiger in te zetten. Een nieuwe rol met nieuwe energie.”