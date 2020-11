Felgroene e-scooters van Go Sharing nemen bezit van Deventer: ‘Aan deze opvallende scooters wen je snel genoeg’

Vorige week zijn ook in Apeldoorn al tientallen scooters in gebruik genomen. De scooters in Apeldoorn en Deventer worden al veelvuldig gebruikt volgens Lloyd Drop, woordvoerder van Go Sharing. Maar dat ze ook door minderjarigen gebruikt worden, daar schrikt de woordvoerder een beetje van. De waarschuwing van de politie op Facebook dat ze zien dat er veel misbruik wordt gemaakt van de scooters in Apeldoorn had hij nog niet gezien.