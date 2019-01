Felice Polak, het Joodse meisje in de witte jurk, overleden op 86-jarige leeftijd

IJsbaan Wesepe klaar voor schaatsple­zier

14:04 Het ijs in Wesepe is dik genoeg. IJsclub de Bonekamp gaat daarom vanmiddag rond 14.30 uur open, meldt voorzitter Bertus Kerkmeijer. Maar Wesepe is een uitzondering in Salland. Verreweg de meeste ijsbanen in onze regio blijven dicht.