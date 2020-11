Felle brand verwoest auto in Holten volledig

Check jouw gemeente KAART | Urk kent slechte dag, ook Noordoost­pol­der en Staphorst kleuren donkerrood op corona­kaart

27 november Landelijk steeg het aantal coronabesmettingen vandaag flink en ook in Oost-Nederland is dat beeld te zien. In de hele regio zijn er de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen dan een etmaal eerder. Urk schiet er opnieuw in negatieve zin bovenuit en tikte vandaag bijna het eigen record aan.