Fenny en Aaldrik Paalman nemen afscheid van Het Bonte Paard in Dijkerhoek: ‘Nu kunnen we zelf weer naar feestjes toe’

Devente­naar krijgt nóg een kliko, nu voor oud-pa­pier: ‘Tuin staat al propvol, waar laten we een vierde?’

11 november Na de grijze container, groene kliko voor tuin- en keukenafval en oranje voor kunststof, krijgt de Deventenaar volgend jaar een vierde container voor de deur. Voor oud-papier en karton, dat dan niet meer in kratjes, dozen of gebundeld aan straat mag. ,,Waar moeten we al die kliko's laten?”