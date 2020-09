Fietersbond: gebruik voormalige bieb aan Deventer Brink als fietsenstalling

Deventer en Harderwijk krijgen miljoenen van het Rijk om nieuwe huizen te bouwen, Zwolle grijpt mis

10 september Centrumschil in Deventer en Harderweide in Harderwijk zijn twee van de 27 bouwprojecten die een miljoenenbijdrage krijgen van het Rijk. In Deventer gaat het om ongeveer 3,2 miljoen, Harderwijk krijgt maar liefst 8,3 miljoen euro.