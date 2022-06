Fiets- en wandelclubs kraken sluiting overwegen zoals in Diepenveen: ‘Onherroepelijk verloren’

De overheid wil alle onbewaakte overgangen beveiligd maken óf gewoon afsluiten. Organisaties zoals de ANWB, Fietsersbond en Wandelnet trekken aan de bel bij de Tweede Kamer. Onbewaakte overwegen moeten de geschiedenisboekjes in omdat ze gevaarlijk zijn, vindt het rijk. ‘Den Haag’ trekt vele miljoenen uit voor de aanpak ervan.

De kwestie in Diepenveen wordt in het bijzonder genoemd. De twee onbewaakte spoorwegovergangen worden vooral door recreanten gebruikt die met de fiets zijn of wandelend het spoor over willen steken. Er staan klaphekken en waarschuwingsborden. En de overweg is een ‘belangrijke verbinding voor een eeuwenoud kerkpad en verschillende landgoederen’.

Alternatief

Dat is niet alleen jammer, maar er wordt bovendien geen ‘goed en veilig alternatief geboden aan recreanten, sporters en omwonenden’. Slechte zaak, vinden de belangenverenigingen. Ze schrijven dat in een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De Tweede Kamer praat 9 juni over de stand van zaken rond onbewaakte overwegen. ANWB en Fietsersbond willen dat de discussie ook duidelijk gaat over dit soort nadelen.

Verloren

In totaal staan er volgens de fiets- en wandelclubs ongeveer 20 van dit soort overgangen op het spel. Dat zijn ‘veel ruiter-, fiets- en wandelnetwerken die onherroepelijk verloren gaan’.

Eerder al trokken Diepenveners aan de bel bij de gemeente Deventer, die zelf ook diep in de buidel moet tasten als er kosten moeten worden gemaakt. ‘Veiliger dan de overweg nu is, ga je het niet krijgen’, zeiden omwonenden tegen de Stentor. ‘Sluiting is zonde geld en helemaal niet nodig.’

