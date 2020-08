Fietsblogger Mirre (33) trapt ‘van hoogtepunt naar hoogtepunt’ langs Hanzesteden

Deventer schilder verbrandt werk van bloed, zweet en tranen aan de IJssel: ‘Met deze vlammenzee laat ik het los’

23 augustus De bekende verdwijning van IT-expert Arjen Kamphuis liet de Deventer kunstenaar Jillis Groen maar niet los. Kamphuis verdween in 2018 in Noorwegen. Groen hield een expositie over Kamphuis’ verdwijning. Het meest monumentale schilderij daarvan verbrandde hij afgelopen zaterdagavond in een kunstperformance. ,,Ik begrijp dat het voor bekenden heftig is, dat ik Kamphuis’ beeltenis verbrand.’’