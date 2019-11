Fietsende Maaike ziet rode gloed in de Deventer nacht, ‘er was niemand, heb maar 112 gebeld’

,,Dan bel je 112. Want er is helemaal niemand buiten”. Een dag na de autobrand aan de Havezatelaan in Deventer is buurtbewoonster Maaike nog steeds verbaasd. ,,Ook later niet hoor, toen de brandweer en drie politie’s er waren. Als je daar woont neem je toch een kijkje?”

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden er weer twee auto's in brand gestoken in Deventer. Eerst op Borgele, later in de nieuwe wijk Steenbrugge.

Gloed

Haar man had haar opgehaald van haar werk in het Deventer centrum. Om twee uur ’s nachts was ze klaar. Ze fietsten naar huis door donker Deventer. ,,We fietsen over de parallelweg vanaf de rotonde met de Keizer Karellaan. En ineens zag ik een rode gloed. Dat verwacht je niet. Een auto in de hens. En helemaal niemand op straat. Dat was zoiets geks. Ik hoorde sirenes in de verte. Maar ze leken weer verder weg te gaan. Dus heb ik 112 gebeld.”

Gek

De brandweer en politie waren er snel. ,,Ik denk dat toch al iemand eerder had gebeld. De brandweer uit Diepenveen was er zo. En drie politieauto's. Ik heb nog een tijdje met een agent staan praten. Ik vond het een hele gekke gewaarwording. Ik, mijn man, de politie, brandweer en de fotograaf van de krant.’’

Verder niemand was er niemand, ziet ze. ,,Als het toch voor mijn huis was gebeurd...had ik toch willen zien welke auto het was? Of het de mijne was? Natuurlijk vroeg de politie of we iemand gezien hadden. Maar nee. Als je zou weten dat er brand komt, zou je beter opletten. Nu waren we gewoon met elkaar aan het kletsen op de fiets. En als er iemand had gelopen was me dat misschien niet eens opgevallen.”