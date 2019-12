Fietser aangereden op rotonde Overstichtlaan in Deventer

live twitter Verdachte Murat D.: ‘Doden man in Rivieren­wijk Deventer was geen moord’

10:24 De 43-jarige Murat D. - die tot 15 jaar cel is veroordeeld voor het doden van een man in de Rivierenwijk In Deventer in 2017 - meent dat het geen moord was. Dat zei hij vandaag in het gerechtshof in Zwolle. Verslaggever Michiel Satink is aanwezig bij de zitting en twittert live.