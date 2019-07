Fietser geschept bij station in Deventer

Puck (7) vist doorgela­den pistool uit vijver in Deventer

10:54 Puck (7) en zijn vader Jacco visten woensdagmiddag een doorgeladen pistool uit de vijver aan de Zwaluwenburg in Deventer. Gelukkig hadden ze snel in de gaten dat het menens is. Pucks opa is politieman en thuis wordt wel vaker gesproken over spannende vondsten met magneetvissen: Soldatenhelmen, granaten, inbrekerstuig, geweren. Niet dat ze die eerder zelf vonden. Maar is dus ook gevaarlijk. Pucks opa Henk de Man wil dan ook vooral waarschuwen. ,,Het is een leuke hobby. Maar houd kinderen in de gaten.”