Fietser gewond bij aanrijding in centrum Deventer

Gemeente Deventer weert voortaan evenemen­ten uit het Rijster­borg­her­park

8:14 De derde editie van het Deventer Stadsfestival in 2018 was het laatste publieksevenement dat in het Rijsterborgherpark is gehouden. De gemeente staat vanwege de kwetsbaarheid van dit rijksmonument voortaan geen festivals of evenementen meer toe in het park dat in 1874 werd aangelegd.