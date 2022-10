Fietser gewond bij aanrijding met busje in Deventer: BHV’ers schieten te hulp

'Lawaaieri­ge’ achtbaan in achtertuin van pannenkoek­huis moet weg: eigenaren naar rechter

Eigenaren Bert en Miranda Welsum van het Pannenkoekenhuis in Voorst stappen naar de rechter om de achtbaan bij hun restaurant te behouden. In juli besloot de gemeente Voorst dat de attractie per direct dicht moest en er een boete zou komen als deze na zes weken niet verwijderd zou zijn. ,,De gemeente gaat hiermee tegen hun eigen plannen in.”

