Fietser gewond na aanrijding in de buurt van tankstation Deventer

Mathijs begint met 2700 nieuwe Saxi­on-studenten in Deventer; zoektocht naar kamer is geen zorg

22 augustus Mathijs Bolink is één van de 2700 nieuwe studenten die komende week begint aan een hbo-studie in Deventer. Opnieuw is de introductieweek, de start van een studie-avontuur door corona beperkt. ,,Deventer wordt natuurlijk nooit een echte studentenstad, maar dat is helemaal niet erg.”