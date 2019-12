Fietser gewond na botsing met auto op Emmaplein

Rijks­straat­weg Voorst na flinke metamorfo­se feestelijk heropend

8:06 Feest in Voorst. Na de nieuwe rondweg, die al even in gebruik is, wordt zaterdag ook de opnieuw bestrate en heringerichte Rijksstraatweg feestelijk geopend en weer in gebruik genomen. Komt er daarmee nu eindelijk een einde aan deze drukke verkeersader, waarop voorheen per dag zo’n 14.000 auto’s en vrachtwagens door het dorp denderden?