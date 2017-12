Fietser loopt hoofdwond op bij ongeluk in de Vijfhoek

2017 in video Held Ruben, de stationspiano, en een grote brand: Dit zijn de 10 populairste video's van 2017

11:08 2017. Het jaar waarin het EK Voetbal Deventer aandeed, het IJsbeeldenfestival in Zwolle niet doorging omdat er een tent instortte, er ook een tent instortte bij het CSI Salland in Mariënheem, we naar de stembus gingen, Serious Request Apeldoorn in zijn greep hield en Harderwijk voor het eerst op zondag naar de winkel kon.