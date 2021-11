Fietser mee naar ziekenhuis na aanrijding door auto op druk kruispunt in Deventer

video Wij houden de voeten droog omdat waterschap voor tientallen miljoenen de gemalen verbetert

Hoosbuien met flinke wateroverlast of juist langdurige perioden zonder neerslag. De klimaatverandering zorgt voor steeds meer extremen in het weer. En dat betekent werk aan de winkel voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Om er voor te zorgen dat we de voeten droog houden is het waterschap op dit moment bezig met het verbeteren van maar liefst 60 gemalen, stuwen en waterinlaten.

6 november