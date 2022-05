Fietser raakt zwaargewond in Bathmen na aanrijding auto tijdens oversteken

wedstrijdverslag Pover GA Eagles geeft achtste plek bij scheiden van de markt uit handen tegen NEC

Go Ahead Eagles speelde zondag een hele matige wedstrijd tegen NEC, maar had met een puntje in elk geval (even) op de achtste plek gestaan in de eredivisie. Het matige voetbal werd in de extra tijd toch afgestraft door de Nijmegenaren via een treffer van invaller Ibrahim Cissoko: 1-0.

8 mei