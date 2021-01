Fietsers geschept in Deventer, automobilist moet met politie mee

KAART | Aantal coronabe­smet­tin­gen daalt in heel Oost-Nederland

3 januari De dagelijkse coronacijfers in ons land blijven schommelen. Waar we gisteren nog een stijging van het aantal besmettingen zagen, noteren we vandaag weer een daling. Er zijn in totaal 7438 nieuwe positieve tests gemeld, 1192 minder dan gisteren. Ook in heel Oost-Nederland gaan de cijfers naar beneden.