Fietsparkeerverbod fors uitgebreid in Deventer binnenstad: aanloopstraten naar Brink verboden voor fietsen

Van gestrande reiziger naar coronapa­tiën­ten: Deventer alarmcen­tra­le onder­steunt bij gebrek aan vakantie­gan­gers de GGD

10:40 Normaal zijn de zomermaanden druk voor medewerkers van Deventer bedrijf VHD. De alarmcentrale biedt namelijk hulp aan gestrande reizigers in het buitenland. Nu veel Nederlanders niet of in Nederland op vakantie zijn, helpt 125 man personeel de GGD met het bron- en contactonderzoek. ,,Per 1 september schalen we op naar 250’’, zegt commercieel directeur Gerben Koopman.