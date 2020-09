Fietsster knalt tegen openslaande autodeur in Deventer

Deventer Speelgoed­mu­se­um popt op in De Waag dankzij coronasub­si­die

8:50 Het Speelgoedmuseum in Deventer krijgt subsidie voor een speciale pop-uptentoonstelling op de begane grond van museum De Waag. Het geplaagde museum is gesloten doordat er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden in het pand. Maar er zijn verbouwingsplannen. Er daar mag iedereen over nadenken.