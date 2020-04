Fietsster raakt in Deventer gewond bij aanrijding met auto

LIVE | Corona in de regio: ‘Terug naar normaal zaak van lange adem’ en zorginstel­ling Bathmen zwaar getroffen

20:03 Oost-Nederland is creatief als het gaat om oplossingen verzinnen voor de coronamaatregelen. Heuse drive-in’s schieten als paddenstoelen uit de grond en bij verzorgingshuizen staan hoogwerkers om een bezoekje aan oma op twee hoog toch mogelijk te maken. Ondanks al die mooie initiatieven maakt het coronavirus iedere dag nieuwe slachtoffers. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het regionale nieuws over het virus.