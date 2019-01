Fietsstraat in drukke Schalkhaarse Oerdijk van de baan

Opvallend: vuurwerk­scha­de in Deventer lager dan in Voorst

6:45 Negen jaar geleden werd er rond de jaarwisseling voor 100.000 euro aan vuurwerkschade in Deventer aangericht. Tijdens de laatste jaarwisseling was dit bedrag echter lager dan buurgemeenten Voorst en Zutphen. Een explosieve daling, maar op het stadhuis van Deventer is het gissen naar een verklaring.