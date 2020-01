File door ongeval op A1 bij afrit Markelo/Bathmen

Zeker veertig zaken van Whats­app-frau­de in Deventer en de teller loopt hard op

16 januari De politie in Deventer maakt zich grote zorgen over het aantal gevallen van Whatsapp-fraude in de omgeving. Op dit moment worden al zeker veertig zaken onderzocht en dat aantal loop snel op. Volgens politiechef Gert Telman komen zowel de criminelen in de onderzoeken als de geldezels die ze misbruiken, uit deze omgeving.