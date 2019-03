File op A1 richting Deventer door botsende vrachtwagens

Onderzoek naar alle provincies: Gelderse partijen hechten meeste waarde aan energie en klimaat

19 maart Politieke partijen in de provincie Gelderland besteden de meeste aandacht aan energie- en klimaatbeleid. Partijen in Overijssel en Flevoland scoren minder goed. Dat blijkt uit onderzoek naar de verkiezingsprogramma’s van partijen in alle Nederlandse provincies.