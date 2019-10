File rondom Deventer opgelost

FOTOSERIE Instagram als dankbaar herfstde­cor voor Deventer hobbyfoto­graaf Sander Korvemaker

9:58 De meeste fotografen zijn het er wel over eens: herfst is de mooiste tijd van het jaar. In ieder geval de meest fotogenieke. Wie Instagram opent ziet zo aan het begin van de herfst al de mooiste plaatjes voorbijkomen. In Deventer vallen de foto's van de 43-jarige Sander Korvemaker op.