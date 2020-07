File van elf kilometer ter hoogte van Deventer door kapotte vrachtauto

Vergeten oorlogshel­den Deventer herdacht: ‘Mijn vader is jaren weggemof­feld’

7:56 Haar dochters spraken eerst altijd over ‘de vader van mijn moeder'. Toen de vergeten oorlogsgeschiedenis van Peeke Bosma uit Deventer een paar jaar geleden pas echt goed bekend werd en hij een gezicht kreeg, was hij opeens hun ‘opa'. ,,Hij kreeg nooit erkenning voor zijn verzetswerk. Dat is heel lang weggemoffeld”, zegt zijn dochter Lies Rouw-Bosma (87).