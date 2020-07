Files A1 bij Deventer: ‘Kort maar hevig, verkeer moet door deze pijn heen’

Devente­naar (16) wordt halfnaakt achtergela­ten, OM wil verdachte plaatsgeno­ten in de cel

16:12 Zonder schoenen, telefoon en T-shirt zat een 16-jarige jongen uit Deventer een half uur roerloos op een bankje in Wijhe. Hij was er ontbloot achtergelaten door twee plaatsgenoten. Als het aan het Openbaar Ministerie gaan de mannen hiervoor, en voor andere delicten, maanden de cel in.