Files op A1 bij Bathmen en Stroe voorbij

Ter hoogte van Bathmen gebeurde in de ochtendspits een ongeluk. Een rijstrook ging dicht en weggebruikers kwamen bij de afrit Lochem al in de file terecht. Tegen 07.30 uur ging de rijstrook weer open. De file was op dat moment zo’n zeven kilometer en de vertraging was ongeveer een kwartier.

Tussen Stroe en Hoevelaken kwamen weggebruikers eveneens in de file terecht. De file was op het hoogtepunt zo’n zeven kilometer lang en de vertraging was ongeveer twintig minuten. Het is de derde ochtend op rij dat weggebruikers tussen Stroe en Hoevelaken moeten aansluiten in de file.