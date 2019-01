Filmcrew zoekt nog kwart miljoen om voor Slag om Arnhem terug naar Deventer te gaan

Het benodigde bedrag van ruim een kwart miljoen voor de televisieserie Paratrooper, waar Deventer een hoofdrol in moet krijgen, is na vier maanden geenszins in zicht. De eerste crowdfunding-actie is gestopt, maar een nieuwe campagne wordt opgestart.

Deventer was in september het decor voor opnames van een trailer voor de televisieserie Paratrooper, over helden uit de Tweede Wereldoorlog. Enkele afleveringen spelen zich in Nederland af. Die trailer moest het vliegwiel voor een crowdfunding-actie zijn waar 250.000 euro mee opgehaald moest worden. Daarvan moesten de opnames van elf afleveringen gefinancierd worden. Eerder was Deventer ook het decor voor de beroemde filmklassieker A Bridge too Far van Richard Attenborough.

Kans zeer groot

Maar volgens het platform Indiegogo is de teller gestopt bij ruim 17.000, iets meer dan 5 procent van het benodigde bedrag. Toch is woordvoerder Pieter van IJzendoorn hoopvol. ,,We achten de kans nog steeds zeer groot dat het ons gaat lukken. Op de achtergrond speelt er heel veel, al kunnen we daar nu weinig over zeggen. Maar we hopen dat het dit jaar of anders volgend jaar lukt.’’

Met de opnames van een pilot-aflevering wordt wel ‘gewoon’ gestart. Daarvoor is acteur Tobi Bakare, bekend van de film Kingsman en de serie Death in Paradise gestrikt. ,,En na het opnemen van de pilot-aflevering wordt als eerste de aflevering over Arnhem opgenomen, met dus ook weer opnames in Deventer.’’ Die moeten medio 2020 plaatsvinden.

Deventer lijkt op Arnhem

De aflevering met Deventer als decor gaat over de Slag om Arnhem en Operatie Market Garden, een massaal geallieerd offensief in september 1944 om de belangrijke bruggen in Nederland in handen te krijgen en daarmee een vrije doorgang naar Duitsland. De Britse filmmaker Lance Nielsen koos voor Deventer omdat de IJsselbrug en omgeving meer doet denken aan Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog dan Arnhem zelf.

Nieuwe campagne