Filmende automobilisten op de bon geslingerd bij verkeerschaos op A1

Scheepstra en Evenblij wijken voor sportthea­ter­show uit van De Hip naar boerderij in Olst: Koeman bovenaan wensen­lijst­je

12:32 Als het aan Fonz Scheepstra van De Hip en presentator Frank Evenblij ligt, wordt op 6 en 13 september een sporttheatershow in de buitenlucht in Olst gehouden: Evenblij op de boerderij, met tal van kopstukken uit de sportwereld. Het wachten is nu op groen licht van de gemeente.