Filmtheater kan worden afgebouwd, maar wethouder garandeert niet dat er geen tegenvallers meer komen

Eenderde (11 van de 34) van de Deventer raadsleden stemde gisteravond tegen vier miljoen euro extra voor filmtheater Mimik, voorheen Viking. In feite stemden zij voor stoppen met dit miljoenen verslindende bouwproject. De overige 23 politici trokken de beurs, maar met het nodige ‘chagrijn in het lijf’ omdat stoppen volgens hen nu geen reële optie is.

Met de vier miljoen euro die de gemeenteraad nu beschikbaar heeft gesteld zijn de bouwkosten inmiddels opgelopen tot een slordige 21 miljoen euro. Fors meer dan de tien miljoen die ooit begroot was. Maar of het bij deze 21 miljoen euro blijft? Wethouder Frits Rorink durft het niet te garanderen. ,,Er is nog een risicoparagraaf waar we onze ogen niet voor mogen sluiten. De vergunning is bijvoorbeeld nog een onzekerheid. In de buurt is niet iedereen blij met wat we daar aan het bouwen zijn. Het kan zijn dat het straks niet meer alleen aan ons is, maar ook aan de rechter. Daar kunnen we nu geen garanties over geven.”

Stoppen beste optie

Voor de VVD was de onzekere risicoparagraaf plus de onzekere exploitatie reden om alsnog te pleiten om te stoppen met de bouw. Volgens een onderzoek dat de fractie had laten uitvoeren door Eggink Vastgoed is bij de waarde van een afgebouwd filmtheater 2 miljoen euro. De marktwaarde zoals de bouw er nu bij staat is volgens het onderzoek ruim 4,6 miljoen euro. Verkoop levert dus het dubbele op en er is de garantie dat de gemeente niet opnieuw geld hoeft bij te leggen voor de bouw van het filmtheater. Dit pleidooi van Bas Donkers kon rekenen op de steun van eenmansfracties DeventerNu en Denk en een aantal leden van Gemeentebelang, de grootste fractie in de raad.

Laatste keer