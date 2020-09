Filmtheater Mimik in Deventer opgeleverd: geen bouwkundige problemen

Dat laatste is nog niet helemaal zeker; afgelopen weekeinde zijn er geluidstesten uitgevoerd. De akoestiek in het pand zelf is getest. Ook is getoetst of het complex, dat bestaat uit vier filmzalen en een theaterzaal, geen geluid voor de omgeving produceert. ,,We zijn nog in afwachting van het akoestische rapport, maar het lijkt allemaal in orde", aldus woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente.