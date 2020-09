Filmtheater Mimik in Deventer valt in smaak bij eerste bezoekers

video Circus mag weer los in Laren en Deventer en misschien ook in Zutphen

31 augustus Al maanden staan ze werkloos in een weiland bij Laren. Maar komend weekend kan circus Bolalou eindelijk weer optreden. Eerst twee weekeinden op het evenemententerrein in het dorp, daarna in Deventer en mogelijk ook nog twee weekenden in Zutphen.