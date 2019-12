Filmtheater Mimik krijgt lening van zes ton

video Hoe kroegbaas Rhandy (30) uit Deventer ineens mocht zingen voor 15.000 man in de Ziggo Dome

18 december Ja, hij zingt wel eens op een feestje. Of in zijn eigen café in Deventer. En ja, hij stond zelfs op het podium van The Voice Senior voor een duet met z’n vader. Maar in de Ziggo Dome solo optreden voor 15.000 man, dát had Rhandy Bishop nooit durven dromen. Tot het gisteren waarheid werd. Hoe kreeg de 30-jarige kroegbaas dat voor elkaar?