Filmtheater Mimik opent deuren zodra het weer kan, ‘we hebben alle respect voor maatregelen, maar we willen gewoon open zijn’

En directeur Rob van den Hove geniet daarvan. Hij en zijn team mogen het overheidsbeleid dan opvolgen, maar het is met tegenzin. ,,Wij willen gewoon heel graag open zijn. We hebben er heel lang op moeten wachten voordat Mimik kon openen. We vinden prachtig hoe het is geworden. En we merken dat mensen ook graag komen, we krijgen goede reacties. Ik begrijp dat het moet hoor, alle respect. Maar ik vind het wel heel jammer.’’

Terughoudend

Bij Mimik was de verwachting ook wel dat er gesloten moest worden. De programmering voor de komende weken stond dan ook nog niet op de website. Van den Hove: ,,Daar zijn we nu terughoudend in geworden. Als we dan kaartjes verkopen moeten we het weer terugbetalen. Het klinkt een beetje raar maar we zijn er bedreven in geworden om te anticiperen er nieuwe maatregelen aankomen.’’