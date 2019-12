Filmtheater Mimik vraagt steun publiek met stoelenactie

sportagenda deventer e.o. Staartje van 2019: belangrijk duel voor Davo en derby in Gelselaar

19:00 Met de kerstdagen in aantocht is nog niet voor alle teams de winterstop aangebroken. Zo staat er in het amateurvoetbal nog een inhaalprogramma op de rol. In de eredivisie driebanden wordt aankomend weekend daarnaast de laatste speelronde van 2019 afgewerkt.