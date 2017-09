Filosoof Jeroen Buve (81) overleden

Filosoof Jeroen Buve, grondlegger van de Geert Grote Universeit, is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij verbleef al enige maanden in hospice de Winde in Deventer.

Volgens zijn zoon Sybrand is zijn vader, die aan alvleesklierkanker leed, rustig ingeslapen. ,,Hij had gelukkig weinig pijn en was helder bij geest. We hebben samen nog een glas wijn gedronken. Hij is vervolgens gaan slapen en niet meer wakker geworden.’’

De kleurrijke Buve probeerde in Deventer en Kampen met zijn zonen Sybrand en Gulliver een universiteit van de grond te tillen met studenten, als tegenwicht van de bestaande universiteiten waar, zo zei Buve, ,,het pure rationalisme over de plinten klotst.’’ Hij wilde met de universiteit de academische wereld bewust maken van wat academici juist door hun 'rationalistische tunnelvisie' niet meer lijken te kunnen zien, namelijk dat er meer is dan alleen het rationele.

Veritas duplex